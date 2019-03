Besparelser kan ramme legepladser og boldbaner

Foreningerne skal selv flytte målene, inden der slås græs på boldbanerne, der kommer ingen nye legeredskaber på legepladserne næste år, der klippes kun rabat to gange i stedet for tre langs indfaldsveje og i det åbne land.

Det er nogle af de besparelser, der kan komme i spil, hvis det også i 2020 bliver nødvendigt at spare på budgettet.

Opgaven fra et flertal i Økonomiudvalget til Miljø-, Teknik- og Planudvalget var at finde to millioner kroner på udvalgets budget. Der er nu peget på mulige besparelser for i alt 1,7 millioner kroner. Dertil kalkuleres der med en rammebesparelse på 600.000 kroner på kollektiv trafik blandt andet gennem en omlægning af teletaxa-systemet, som Fynbus arbejder på.

Før sparekataloget kan vedtages, skal det i høring i MED-systemet. /liw