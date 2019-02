Vi mangler en Robin Hood i Assens Byråd gerne efter næste valg. Vores borgmester og hans nikkedukker giver til de rige (advokater), fordi han personligt ikke kan lide at se på en vindmølle. Pengene har han taget fra de svage f.eks. hjemmehjælpen, der nu eksempelvis kun må gøre rent hos vores ældre på plejehjemmene hver femte uge. Man kan få meget gulvvask for 450.000 kroner. Så nu er Assens synlig på landkortet, men ikke for det positive.