Julie (Skovsby red.)eg er helt enig i dit spørgsmål til ældreministeren, det er ikke rimeligt med de prioriteringer i Assens.

Prioriteringer der i dette tilfælde yderligere forringer servicen for vores ældre.

Hvis det er en konsekvens af den manglende udligningsreform, som regeringen ikke kom i mål med, så skyldes det, at der ikke var flertal i Folketinget til at aftale en reform.

Det skyldes vel, at et folketingsvalg nærmer sig, så er ingen rigtig interesseret i at indgå store aftaler.

Men jeg ser gerne Julie Skovsby som ældreminister om tre-fire måneder, når der har været valg, et valg hvor S ser ud til at vinde regeringsmagten.

Så har vi en løsning på en hæderlig service til vores ældre i Assens. Eller skyldes det, som Søren Steen Andersen påpeger, en lov, som Julie selv har stemt for tidligere?

Eller kunne vi i bund og grund have undgået denne store forringelse for vores ældre borgere, hvis Assens Byråd havde arbejdet bredt sammen i stedet for de snævre flertals-prioriteringer i Assens ?

Det ville være en bedre løsning at sige: Vi kan undgå netop disse besparelser, der drøftes, ved at prioritere således her.

Løsninger tak, istedet for valgkamp.