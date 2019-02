Besparelser for 20 millioner kroner bliver en svær opgave

Forvaltningen er blevet bedt om at gå økonomien for uddannelses-, børne- og familieområdet efter med en tættekam for at finde potentielle besparelser for 20 millioner kroner.

Der er intet overflødigt fedt tilbage, man kan skære fra. Sådan lyder reaktionerne på, at et flertal blandt politikerne (V og SF) i udvalget for Uddannelse, Børn og Familie har bedt forvaltningen om at finde potentielle besparelser for 20 millioner kroner på området. Formålet er at være på forkant, hvis det viser sig, at 2019 bliver et år, hvor Assens Kommune igen skal spare penge.

- Der er ikke nogen politikere, der håber, at vi skal tage et eneste af forslagene i brug. Men det ville være en katastrofe at stå ved budgetforhandlingerne i august og skulle finde eksempelvis fem millioner og ikke ane noget som helst om, hvad det vil betyde, siger udvalgsformand Mogens Mulle Johansen (SF).

Ifølge en byrådsbeslutning skal Uddannelse, Børn og Familie "kun" pege på potentielle besparelser for 14,7 millioner kroner, hvilket svarer til to procent af områdets samlede budget.

- Vi har bedt forvaltningen om at beskrive konsekvenserne ved besparelser for 20 millioner, da vi gerne vil have noget at vælge imellem. Havde det været det præcise beløb, og det viser sig, at vi skal spare det hele, så vil der ikke være nogen politisk prioritering ind over, så vil det være en ren administrativ vurdering, siger Mogens Mulle Johansen.