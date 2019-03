Besparelser. Tid brugt bedre end på kaffe

Lokaldebat: Borgmester Søren Steen Andersen (V) skriver i et læserbrev, at han gerne vil tale med mig om en ekstra udgift, som Assens Kommune har haft til betaling for kommunens borgernes brug af sygehusene (også kaldet aktivitetsbaseret medfinansiering).

Han skriver, at han har inviteret mig til kaffe to gange, uden at jeg har svaret.

Det er rigtigt, at vi ikke har holdt et kaffemøde, men vi mødes næsten hver uge på rådhuset i forbindelse med udvalgsmøder og byrådsmøder, så hvis der var noget presserende, som jeg kunne gøre, har der været mange muligheder for at sige det.

Jeg kan da blive lidt smigret over, at borgmesteren tiltænker mig magt over regeringen og ministerierne til at kunne skaffe Assens pengene retur. I særdeleshed, når borgmesteren tilsyneladende ikke kan formå sine partikollegaer statsministeren, sundhedsministeren eller hans eget lokale folketingsmedlem Venstres sundhedsordfører til at sikre det.

Jeg tvivler på, at det vil gøre nogen forskel, at vi satte os ned og drak en kop kaffe. Det er altid hyggeligt, og jeg gør det gerne. Men jeg tror, at både min og borgmesterens tid og kræfter var bedre brugt på at sikre en budgetlægning med prioritering af de penge, vi har (og vi har trods alt en omsætning på ca 2.7 mia kr om året), så vi kunne opretholde en anstændig ældrepleje.

Borgmesteren skriver, at han bruger meget af sin tid på at lede efter de penge, vi har betalt - og at det vil han fortsætte med. Jeg er bange for, at hvis borgmesterens partifæller i regeringen ikke kan finde dem, så kan borgmesteren heller ikke.

Jeg skal meget gerne gøre mit til at hjælpe med at lede.

Men mens vi gør det, skulle vi så ikke prioritere vores tid og penge til at levere en anstændig velfærd til borgerne i Assens Kommune?