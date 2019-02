Besparelser. Borgerne må hjælpe politikerne

Det er jo ikke ligefrem optimisme, Assens kommune bobler af.....

Endnu engang forventes der besparelser, til trods for at prioriteringerne af Venstre, SF, Radikale og Konservative generelt ellers skulle give vækst og velstand.

De seneste uger er gået med debat om ældreområdet, hvor Assens nu i andre kommuner bruges som reference til, hvor ringe det står til.

Nu er turen som beskrevet i artiklen i Fyens Stiftstidende 8. februar, så kommet til børn, uddannelse og familie, hvor SF og Venstre beder forvaltningen om at finde endnu flere besparelser, et område som ellers også lige har stået for besparelser.

Optimismen har trange kår i Assens, så det er vist på tide, at borgerne hjælper byrådet med at prioritere de 2,7 milliarder kroner, der årligt er i budgettet.

Giv byrådet lidt hjælp ved at skrive indlæg om områder, hvor du som borger finder det mindre vigtigt at prioritere mange penge i nuværende situation, således der ikke skal skæres på børn, uddannelse og familieområdet eller de ældre på social og sundhedsområdet .

For der er vist brug for hjælp, så optimismen igen kan blomstre i Assens.