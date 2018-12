Beruset: Mand på scooter kørte ind i bil

Assens: En 60-årig mand fra Assens kørte tirsdag eftermiddag galt på sin scooter, da han svingede fra Damgade ind på Adelgade.

Ifølge politiets døgnrapport mistede manden herredømmet over sin scooter og ramlede ind i en parkeret bil, der fik mindre skader på højre side af fronten. Manden blev siden af politiet bedt om at puste i et alkometer, som viste en promille over det tilladte. Den var på 1,14, ifølge politiassistent hos Fyns Politi Poul Hollensted.

Det fremgår af samme døgnrapport, at manden muligvis havde brud på ben eller hofte. Politiet har dog ikke videre oplysninger om mandens eventuelle skader./MAKL