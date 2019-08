Skallebølle: En ny sponsoraftale med energiselskabet OK gør det muligt at støtte Skallebølle Sportsklub, hver gang bilen tankes. Pengene skal gå til faciliteter i sportsklubbens ungdomsklub. For selvom Skallebølle Sportsklub efterhånden har eksisteret i mange år, opstår stadig nye tiltag i sportsklubben. Og det koster, fortæller bestyrelsens kasserer, Tove Badsbjerg.

- Vi startede en ungdomsklub op for et par år siden, hvor vi mangler faciliteter. Så det er et sted, vi i første omgang vil prioritere at sætte ind. For eksempel kunne vi godt tænke os et billardbord, siger Tove Badsberg i en pressemeddelelse.

Aftalen er simpel. Man kan støtte klubben med fem øre for hver liter, der tankes hos OK. Det koster ikke ekstra at tanke, da det er OK og energiselskabets forhandlere, som betaler støtten. Man skal bare huske at melde sit OK Benzinkort til Skallebølle Sportklubs sponsoraftale.