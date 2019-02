Begejstring for kunstværk

John Erik Petersen, Glamsbjerg, 63 år, fhv. biblioteksleder: - Jeg er faktisk begejstret. Det har givet byen et nyt byrum. Jeg vil tage gæster med herop, måske med en termokande kaffe, og vise det frem. Det er dejligt med et område, der indbyder i stedet for at lukke af. Min holdning har hele vejen igennem været, at man skal give det en chance. Det er første gang, jeg går hele vejen gennem værket, så det er et førstehåndsindtryk, jeg får i dag. Jeg føler mig bekræftet i, at det ikke bare er et rum for gymnasiet, men for hele byen. Foto: Kim Rune