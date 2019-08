Bedre sagsbehandling: Borgerne skal kunne regne med afgørelserne

Assens: Det går den rigtige vej med sagsbehandlingen i Assens Kommune. Det viser nye tal for første kvartal af 2019.

Det fremgår af tal fra Ankestyrelsen, som indgår i et notat på seneste møde i udvalget for Social og Sundhed, at Assens Kommune har forbedret sig væsentligt i forhold til tidligere. For første kvartal i 2019 var det således kun to ud af ti sager, der blev omgjort. Det står i kontrast til 2016, hvor fire ud af ti sager blev omgjort.

En sag bliver registreret som omgjort, hvis den bliver ændret, ophævet eller hjemvist.

Byrådet i Assens vedtog i 2015 et værdigrundlag for god sagsbehandling, der blandt andet skal sørge for dialog med borgeren for at undgå misforståelser.

- Vi har haft øget fokus på, hvordan man kommunikerer. Der skal være en god dialog mellem borger og myndighed også i de komplekse sager. Det er vigtigt, at borgerne kan regne med og forstå afgørelserne, og at vi lægger vægt på de rigtige ting, siger velfærdsdirektør i Assens Kommune, Henrik Juul Kjær.

Udover et øget fokus på den formidlingsmæssige del, har Assens Kommune også haft fokus på at leve op til de retslige forventninger til god sagsbehandling.

- Når folk klager, er vi i dag blevet bedre til at revurdere vores afgørelser. Vi har begrundelserne på plads, de skal jo være rigtige og forståelige. Og så skal vi sørge for, at vi anvender de bestemmelser, som man træffer afgørelserne efter, på korrekt vis. Det lykkedes vi ganske godt med, siger Henrik Juul Kjær.