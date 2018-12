Beboerne var ikke hjemme: Seks indbrud i samme boligområde

Vissenbjerg: Adskillige beboere i villaområdet ved Parkvej i Vissenbjerg kom lørdag aften hjem til gennemrodede huse. En eller flere tyve har haft held til at bryde ind på seks adresser på Parkvej, og fremgangsmåden tyder på, at det er den samme person, der står bag indbruddene.

Et af stederne har tyven forsøgt at bryde en terrassedør op, men har tilsyneladende opgivet. I stedet er vedkommende kommet ind i huset ved at knuse ruden i et vindue med en sten. Indenfor har tyven været rundt i huset og har fundet flere kuverter med kontanter, der var tænkt som julegaver, oplyser Fyns Politi.

Samme metode er anvendt ved yderligere fem huse på Parkvej: En rude er blevet knust, og skuffer og skabe er blevet gennemrodet. Der er endnu ikke overblik over tyvens udbytte fra alle indbruddene, men der er blandt andet forsvundet kontanter, guldsmykker og et sæt vielsesringe med datoen 26.06.66 indgraveret.

Indbruddene er ifølge politiets oplysninger alle sket lørdag i tidsrummet mellem klokken 18 og 21.45.