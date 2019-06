Voldtofte: En bærbar computer mangler efter et indbrud i et hus på Voldtoftevej, som skete mellem 7.- og 11. juni. Det fremgår af politiets døgnrapport. Ifølge politiet er indbrudstyven kommet ind i huset ved at bryde et vindue op ind til stuen. Gerningsmanden har gennemrodet skuffer og skabe i flere stuer, køkken og soveværelse. /LBA