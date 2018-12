Bågø har sit eget slagteri: - Det har taget lidt overhånd

For et par år siden startede Christina Nielsen og Hans Erik Kraaer et lille slagteri på Bågø. År senere kører det stadig godt og hyggeligt rundt.

Bågø: I takt med et skrumpende antal beboere på Bågø er indkøbsmulighederne også svundet ind. Derfor er indbyggerne nødt til at tage en tur til Assens, hvis de vil handle.

Men hvis dit behov er kød - mere specifikt svinekød - har Bågø én særlig indkøbsmulighed, du ikke finder på den anden side af Lillebælt.

Midt inde i Bågø By bor Christina Nielsen med sin kæreste Hans Erik Kraaer. Han var tidligere slagter i Assens, inden han flyttede til Bågø for nogle år siden. Men han var ikke helt færdig med slagterfaget, så han legede med tanken om at genopstarte sin gerning på den lille ø.

I 2014 besluttede han og Christina Nielsen at føre tankerne ud i livet, så de begyndte at skaffe de tilladelser, der er nødvendige for at starte sit eget slagteri.

- Jeg er glad for, at Hans Erik styrer det meste af reglementet for et slagteri. For hvis man synes, der er mange ting at holde styr på med en gård, så er et slagteri noget helt andet, skæmter Christina Nielsen.