Assensskolens bestyrelse godkender budget med kritik

Assensskolens bestyrelse tvivler på, at budgettet for næste år vil holde, men har alligevel valgt at godkende det.

Assens: På et stormøde i april afviste Assensskolens bestyrelse at godkende budgettet for næste skoleår, fordi den ikke mente, at det hang sammen. Men nu har bestyrelsen valgt at godkende det alligevel, efter skolens ledelse og kontorpersonale har arbejdet videre med budgettet.

- Vi har fået et budget, der er renset for alle usikkerheder. Budgettet er grundigt gennemarbejdet, og hvis vi kan holde os på det niveau, der er lagt, så kan vi holde skindet på næsen. Der er stadig indkøbsstop, men det vigtigste er at sikre en hverdag, hvor eleverne ved, hvilke lærere de har, så de ikke skal skifte hver tredje måned, siger bestyrelsesformand Charlotte Jorck Heide-Jørgensen.

Budgettet er dog 'godkendt med kritik', hvilket svarer til, at det er godkendt med forbehold.

- Det er ikke et budget, der tager højde for uforudsete udgifter, og vi kan se, at kommunens underskud er steget markant. Det vil være naivt at tro, at der ikke kommer nye besparelser, siger Charlotte Jorck Heide-Jørgensen.