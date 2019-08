Assensskolen vil tage navn efter søhelt

Assens: En frisk start er lig med et nyt navn. I hvert fald, hvis du spørger Assensskolen, som har ansøgt Assens Kommune om at skifte navn til Peter Willemoesskolen. Sagen skal behandles i byrådet den 28. august.

Assensskolens bestyrelse har i 2018 arbejdet på en ny profil for skolen, som i de senere år har fået et dårligt ry i lokalsamfundet. Et andet af de resultater, der er kommet ud af profileringsarbejdet er, at Assensskolen vil være certificeret Unicef Rettighedsskole - et arbejde som begynder i starten af dette skoleår.

Navneskiftet er et signal om, at Assensskolen i år starter på en frisk, forklarer bestyrelsesformand Charlotte Jorck Heide-Jørgensen.

- Peter Willemoes er grundfæstet i byen, det er noget, vi er stolte af, så derfor er det nærliggende at tage det navn, mener hun.