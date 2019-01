Assensskolen kæmper mod dårligt omdømme

Forældrene i Assensskolens bestyrelse beder politikerne om hjælp til at vende negativ udvikling, som betyder, at forældre vælger skolen fra.

- Vi ved godt, at man er hårdt presset på Assensskolen, derfor har vi inviteret dem til at deltage i vores næste udvalgsmøde (4. februar, red. ), hvor de kan stille de spørgsmål, de gerne vil. Vi har også tilbudt at deltage i et stormøde, hvis de stadig har behov for det efterfølgende, siger Mogens Mulle Johansen (SF), udvalgsformand for Uddannelse, Børn og Familie.

Skolen har en stor andel socialt udsatte elever, som kræver en særlig indsats, heriblandt mange tosprogede elever, og er samtidig ramt af faldende elevtal og besparelser i Assens Kommune. Ifølge bestyrelsen kan konsekvenserne blive, at der i næste skoleår ikke er penge til ekstra støtte og tolærerordninger i klasserne, og at der vil være et minimum af tolkebistand og sprogstøtte på skolen, som har 33,6 procent tosprogede elever.

"Det bliver tydeligere og tydeligere for os som forældre, at vores børn går på en skole, hvor der skal holdes igen på mange fronter. Det er ikke et acceptabelt niveau for en folkeskole anno 2018", står der blandt andet i brevet.

Assens: Assensskolens økonomi er i frit fald, og forældre vælger skolen fra, så politikerne er nødt til at handle. Det er budskabet i et brev, som forældrene i Assensskolens bestyrelse har sendt til politikerne i udvalget for Uddannelse, Børn og Familie i forbindelse med en fyringsrunde på skolen kort efter nytår.

I brevet til politikerne stiller forældrene fra Assensskolens bestyrelse fem spørgsmål, som de gerne vil have svar på, når de deltager i udvalgsmødet for Uddannelse, Børn og Familie den 4. februar.- Vil I stadig være kendt for at have de billigste folkeskoler på Fyn? - Hvad vil I gøre for at være de bedste? - Hvordan vil I sikre, at vores børn på Assensskolen har de samme muligheder som andre børn i Assens Kommune? - Er det vigtigt for jer at opretholde en folkeskole i Assens by? - Hvad er jeres genopretningsplan for Assensskolen?

Dårligt ry

Siden efteråret 2018 har forældrene i Assensskolens bestyrelse arbejdet på at profilere skolen for at ændre det negative omdømme, de oplever, at den har fået i lokalsamfundet. Forældrene oplever at skulle stå til regnskab for at have valgt skolen, fortæller Charlotte Jorck Heide-Jørgensen.

- Så står man til gymnastik og skal stå til ansvar for det valg, man har taget for sit barn. Der er nogle, der ikke synes, det er rart, siger bestyrelsesformanden, som mener, at Assensskolen er meget bedre end sit rygte.

Ifølge Undervisningsministeriets statistikbank ligger Assensskolen i de fleste af fagene ved 9. klasses afgangsprøve i skoleåret 2017/18 på niveau med, hvad man kan forvente, når man indregner elevernes sociale baggrund.

Trine Traun, som har været skoleleder på Assensskolen i halvandet år, oplever, at lærerne kæmper en brav kamp for at sikre en høj faglighed og trivsel på skolen.

- Jeg vil vove den påstand, at her er meget højt til loftet. Vi løfter rigtig mange elever, som måske andre steder var blevet ekskluderet til specialtilbud.

- Men vi driver skole for væsentlig færre penge end andre skoler i kommunen, fordi vi har et højt antal af elever, som kræver en særlig indsats. Det betyder, at der ikke er så mange penge til eksempelvis materialer og særlig støtte i klasserne, siger hun.