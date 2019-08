Assenskolen: Første dag i et skoleår med store forandringer

Assensskolen har taget hul på et skoleår, der kommer til at byde på store forandringer.

- Det er lidt som at blive lille igen, mener Sofie Wehage Johansen, som går i 8. klasse og dermed har nået at få et enkelt skoleår i overbygningen på Niels Kjærbyes Vej.

Dagen startede med plantning af et Ingrid Marie-æbletræ nær skolens flagstang og fortsatte med gøgl i hallen, sponsoreret af en lokal virksomhed. Selvom både indskolings-, mellemtrins- og overbygningsselever lod til at nyde forestillingen, var ikke alle begejstrede for den nye virkelighed, hvor overbygningen - 7.-9. klasse - ikke længere har sin egen bygning.

Særligt på grund af flytningen af de store elever er der gjort noget ekstra ud af første skoledag i år, for at give eleverne en god start, forklarer hun.

- Pedellerne har knoklet hele sommeren for at få alt på plads til skolestart, fortæller skoleleder Trine Traun.

Ikke alene er skolens overbygningselever på grund af faldende elevtal blevet flyttet fra den nordlige afdeling på Niels Kjærbyes Vej til syd-afdelingen på Skelvej 29, således at alle elever og ansatte nu er samlet på en matrikel. Assensskolen skal også have ny skoleleder , ny profil som Unicef Rettighedsskole og måske endda et nyt navn; Peter Willemoesskolen.

Ordene er gøgleren Palle Krabbes. Han underholdt samtlige 320 elever i Assensskolens hal, da de mandag morgen tog hul på et nyt skoleår. Et skoleår, som byder på store forandringer.

Assens: - I er heldige, at I kommer fra så mange forskellige lande i stedet for sådan en kedelig skole, hvor man bare kommer fra et land.

Godt for personalet

Der er delte meninger blandt overbygningens elever om sammenlægningen af nord- og sydafdelingen. Khadija Ibrahim, som går i 8. klasse, har glædet sig.

- Jeg synes, det er fint at være samlet allesammen. Jeg kommer også tættere på mine søskende, som går i 3. og 6. klasse, siger hun.

Også Alexander Lundblad fra 8. klasse er positivt indstillet.

- Jeg synes, det er dejligt. Jeg har tilbragt tre år i Syd og kun et i Nord. Jeg tror, det bliver et dejligt skoleår, siger han.

Trine Traun fortæller, at overbygningen får sin egen fløj på Assensskolen, og at eleverne i 7.-9. klasse kommer til at have de samme privilegier som før. For eksempel har de lov til at forlade skolens område i frikvartererne.

Sammenlægningen kommer til at have en positiv betydning for de omkring 30 medarbejdere, som får mere fællesskab og bedre muligheder for sparring, mener hun. I løbet af de seneste to skoleår er personalestaben næsten halveret på grund af besparelser og faldende elevtal.

- Arbejdsmiljøet har haft det svært, konstaterer Trine Traun.