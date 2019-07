Efter søndagens gudstjeneste var der en sjælden mulighed for at opleve Assens fra oven, da Vor Frue Kirke bød på tårnvandring.

Assens: Det giver et lille gib i en, da klokken pludselig slår i slag, og automatisk ryger fingrene til ørerne. Et par håndfulde mennesker, knap 20 i alt, har søndag lige efter gudstjenesten taget imod et tilbud om at besøge Vor Frue Kirkes Tårn.

Nøjagtig som Helle Frost, Christina Poulsen fra 7. a årgang 1994/95, og Rikke Nielsen tidligere har gjort - vi ved det, fordi de sammen med en hel del andre har efterladt deres navnetræk på bjælker og vægge. Heroppe, hvorfra selv selv rådhuset synes småt, og byens gamle huse bliver til rene dukkehuse.

Det er Assens Menighedsråd, der to gange i løbet af juli har budt på tårnvandring. Udover udsigten over byen, var der mulighed for at komme tæt på det gamle urværk, der trækker tårnuret fra 1795 og på klokkerne - tre store og 18 mindre, der to gange i døgnet sender velkendte melodier ud over byen. Men før vi nåede så langt, måtte vi altså lige vente på, at klokken havde slået 12.

Der er ikke almindelig adgang til tårnet. Det sker kun ved enkelte lejligheder som i søndags, og når flagene skal hejses ved kirkelige højtider, konfirmation og lignende. Og så kunne ovenstående navnetræk tyde på, at også konfirmanderne bliver budt på en tur.