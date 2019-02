Assens kæmper for mere fair udligning: Økonomiudvalget klar til søgsmål

Borgmester Søren Steen Andersen og et enigt Økonomiudvalg løfter pegefingeren i forhold til staten og udligningsmodellen og er derfor klar til at deltage i et søgsmål. Arkivfoto: Nils Mogensen Svalebøg

Økonomiudvalget i Assens Kommune indstiller til byrådet, at man skal være med i det søgsmål mod staten om den fejl i udligningssystemet, som har kostet Assens Kommune millioner.

Assens Kommune er kommet endnu et skridt tættere på at være del af et søgsmål mod staten. Et enigt Økonomiudvalg har nemlig besluttet at anbefale byrådet at fortsætte ned ad den vej, som kan ende i et søgsmål i samarbejde med en række andre danske kommuner, der er utilfredse med den måde, som udligningen af økonomiske midler mellem de rige og fattige kommuner har været i årrække.

Søgsmål mod staten Anført af Hjørring Kommune hyrede i alt 20 kommuner Advokatfirmaet HjulmandKaptain til at undersøge, om der er juridisk belæg for at sagsøge staten i sagen om en fejl i udligningssystemet, der har gjort, at nogle kommuner har fået for mange penge, mens andre har fået færre, end de skulle have haft.HjulmandKaptain vurderer, at der er juridisk bund i sagen, og 12 kommuner har allerede tilkendegivet, at de deltager i søgsmålet. Det drejer sig om Hjørring, Guldborgsund, Næstved, Odsherred, Lolland, Svendborg, Rebild, Mariagerfjord, Randers, Jammerbugt, Brønderslev og Kerteminde Kommuner.



Thisted og Frederikshavn Kommuner har takket nej, mens de resterende seks kommuner - deriblandt Assens Kommune - skal melde til eller fra senest 1. april.

- Vi indstiller til byrådet, at byrådet holder fast i, at vi fortsætter, og vi går med. Det er linet op, og det koster også nogle penge, men der er stemning for at betale den del, der gives os, siger Søren Steen Andersen (V), der som borgmester er formand for Økonomiudvalget.

Den økonomiske side af sagen lyder, at hvis 20 kommuner er med i søgsmålet, vil det koste dem hver i omegnen af 450.000 kroner i advokatbistand. Økonomiudvalgets beslutning kommer, efter Advokatfirmaet HjulmandKaptain har lavet en redegørelse, om det har juridisk gang på jord at sagsøge staten. Advokatfirmaets konklusion er, at der er juridisk bund i at gå videre med sagen med henblik på at få erstatning. Byrådet skal på sit møde i næste uge endeligt beslutte, om Assens Kommune skal være del af søgsmålet. Skæringsdato for at være del af det er 1. april.

Fejl i udregning Det er Hjørring Kommune, som har taget initiativ til søgsmålet. Kernen i sagen er altså den måde, som staten i flere år har fordelt de penge, der skal udligne de økonomiske og demografiske forskelle mellem kommunerne. Målet med udligningssystemet er, at velfærden skal være ens, uanset om man bor i en velhavende kommune eller ej, og derfor kaldes det også for Robin Hood-modellen.Men nogle af de parametre, der ligger til grund for udregningen, har været forkert. Det betyder, at nogle kommuner har fået for mange millioner i udligning, mens andre har fået færre, end de retteligt skulle have haft. Det gælder eksempelvis Assens Kommune, som i løbet af de seneste fire år er blevet snydt for omkring 34 millioner kroner. Det er i hvert fald administrationens vurdering. Et afgørende punkt i sagen kan vise sig at være, at Indenrigs- og Økonomiministeriet i 2014 blev gjort opmærksom på fejlen, men først i tallene for 2019 blev der rettet op på den. I notatet fra HjulmandKaptain konkluderes det,at der kan gøres krav gældende over for staten med tilbagevirkende kraft mindst to år tilbage. Kammeradvokaten, der er statens advokat, har tidligere konkluderet, at der ikke er noget at komme efter.