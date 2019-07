Assens for fulde sejl: 5 ting du skal se

2. For ørerne

Louise Skøtt Christensen fortæller, at der bliver sat et højtaleranlæg op på Torvet og på havnen. Det vil blive brugt til at reklamere for de mange aktiviteter, som finder sted i løbet af dagen.

- Vi vil sige det 15 minutter før; 'Nu er der snart gøgl på Torvet' og sådan nogle ting, så vi får publikum dirigeret rundt, hvor der sker noget. For der sker bare så meget den dag, at man som publikum også skal gøres opmærksom på det. Det er ikke sikkert, at man har fået et program, nogle dumper jo bare tilfældigt til Assens den dag.

Samtidig vil Alice Breindal Sørensen, der tidligere ejede skonnerten 'Havet', speake, når de 48 træskibe ankommer til Assens Havn.

- Hun vil fortælle om de 48 skibe, der er med. Det er ikke sikkert, hun kan nå at sige noget om dem alle. Hvis de kommer meget tæt, vælger hun nogle ud, som hun tænker er mest oplagte at fortælle om: det er de ældste eller dem, har en speciel finesse med sejlet, eller 'Fulton', som har hørt hjemme i Assens. Hun prøver at give den fortælling, som er spændende for det publikum, som lytter.