Assens-bryggeri ind i slutspurt om ny direktør

A/S Bryggeriet Vestfyen har endnu ikke en ny direktør på plads efter Poul Mark, der forlod posten for over et halvt år siden. Men bestyrelsesformand Poul Bertelsen forventer, at det sker inden længe.

Assens: Bryggeriet Vestfyen er nu kommet et lille skridt videre i ansættelsen af en ny direktør for bryggeriet. - Vi har nu fundet et felt på fem kandidater til stillingen som direktør, og dem skal jeg og bestyrelsens næstformand Thomas Augustinus holde møde med onsdag i denne uge. Så regner vi med at få indsnævret feltet til to eller tre kandidater, fortæller bestyrelsesformand Poul Bertelsen, Assens. Bestyrelsen har rekrutteringsfirmaet LyderJohnsen fra Fredericia til at hjælpe sig med at finde den helt rigtige person, der skal føre bryggeriet sikkert videre ind i fremtiden. Odd Lyder Johnsen fra rekrutteringsfirmaet fortæller, at han har modtaget flere end 150 ansøgninger til stillingen som direktør for bryggeriet. - Jeg har også fået mange telefoniske henvendelser om stillingen, og i ansøgerfeltet har der været mange personer, der i forvejen havde spændende jobs. Så jeg kan bare konstatere, at det er en virkelig eftertragtet stilling at være direktør i Bryggeriet Vestfyen, siger Odd Lyder Johnsen. - Vores ambition er stadigvæk at finde og ansætte den nye direktør her i august måned, siger Poul Bertelsen.

Vores ambition er stadigvæk at finde og ansætte den nye direktør her i august måned. Poul Bertelsen, bestyrelsesformand i Bryggeriet Vestfyen

Bryggeriet Vestfyen i Assens blev opført i 1885 og er Danmarks fjerdestørste bryggeri. Arkivfoto: Søren Plovgaard

Oprydning Assens-bryggeriet skilte sig i februar af med direktør Poul Mark, der havde siddet på posten i 16 år. Det skete ifølge bestyrelsen efter gensidig aftale, og fordi bestyrelsen ønskede en ny strategi for bryggeriet, der er Danmarks fjerdestørste. Under rekrutteringen af den kommende bryggeridirektør har ansvaret for bryggeriets daglige ledelse ligget i hænderne på Rasmus Damsted Hansen, der kom til Bryggeriet Vestfyen for halvandet år siden som salgsdirektør. Poul Bertelsen fortæller, at bryggeriet kan se tilbage på en travl periode hen over sommeren. - Vi har desuden brugt sommeren til at få ryddet op i nogle ting på bryggeriet. Det gælder blandt andet en del plastikemballage, som har stået bogført til en værdi af en million kroner, men som reelt ikke længere kan benyttes i produktionen. Så nu kan vi lige så godt afskrive det, forklarer Poul Bertelsen.

Tidligere salgsdirektør Rasmus Damsted Hansen har været administrerende direktør på bryggeriet, siden Poul Mark stoppede i februar. Arkivfoto

Bryggeriet Vestfyen er Danmarks største producent af speicialøl. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Poul Mark og Bryggeriet Vestfyens veje skiltes for et halvt år siden. Poul Mark nåede at være bryggeridirektør i Assens i 16 år. Arkivfoto: Jørgen Hansen