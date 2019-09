Assens-borgmester om regeringens økonomiaftale: - Det er tomme kalorier

Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune, er ikke imponeret over den nye økonomiaftale mellem regeringen og Kommuners Landsforening. Kun en udligningsreform gavner Assens, mener borgmesteren, hvis kommune tidligere er blevet landskendt for at have planer om rengøring hos ældre hver femte uge.

Assens: 2,2 mia. kr. er på vej ud til de danske kommuner i 2020 i den aftale, som regeringen og Kommunernes Landsforening præsenterede fredag formiddag.

Det lyder rart for en mindrebemidlet kommune som Assens, at der er penge på vej ud til kommunerne. Men Assens-borgmester Søren Steen Andersen (V) ser ikke lige sådan på det.

- Det er tomme kalorier, indleder borgmesteren samtalen.

- Det er det, fordi man siger, at man løfter det med 2,2 mia. kr. Det man gør, er, at man reelt gør større forskel på rige og fattige kommuner i Danmark. Fordi, man løfter en ramme for, hvad man må bruge. Den ramme har de rige kommuner mulighed for at bruge, de fattige ikke har pengene til at fylde ud. Så der bliver egentlig bare gjort større forskel på borgerne i Danmark, mener Søren Steen Andersen.

Borgmesteren synes derfor, at det med endnu tydeligere streg peger hen imod et behov for en udligningsreform, siger han.

- Hvad siger du så til, finansminister Nicolai Wammen (S) udtaler, at "med aftalen i dag skaber vi tryghed om velfærden i kommunerne". Er det korrekt?

- Nej, svarer Søren Steen Andersen, som dog pointerer, han endnu ikke kender beløbet, som siver ned til Assens Kommune som følge af aftalen.

Han siger dog, at han regner med et et-cifret millionbeløb. Men det skal der først regnes på.

- Det står slet ikke mål inden for det specialiserede voksen- og ældreområde - og så den kommunale medfinansiering på 17 mio. kr. om, året, fortæller han.