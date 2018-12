Assens appellerer til Sønderborgs politikere: Bevar Lillebælts herlighedsværdi

Assens/Als: - Den vestvendte kyst er vort største aktiv. Vi satser benhårdt på turisme og har lige fået tildelt Danmarks nationale center for kyst- og lystfiskerturisme præsenteret af fiskeriminister Eva Kjer Hansen. Når lystfiskerne drager til de gode fiskesteder i bæltet, risikerer de at skulle kringle sig forbi 250 meter høje vindmøller. Det er ukollegialt af Sønderborg at placere møller så tæt på vores kyst.

Sådan siger Pia Offer Madsen, der er medlem af byrådet og Venstres gruppeformand i Assens Kommune, Sønderborg Kommunes planer om at placere op mod 40 vindmøller i Lillebælt tæt på Helnæs.

Hun appellerer som en af 27 byrådspolitikere i Assens til kollegerne i Sønderborg om at tænke på de fynske naboer og i stedet for at placere en havmøllepark i Lillebælt at investere i havmøller på åbent hav. Appellen bringes i en kronik, som vi også bringer i dag.

- Stil en planche op ved kysten og vis alle hvilke fantastiske investeringer, Sønderborg har gjort i fremtiden ved at sætte penge i havmøller på havet. Det kan de forstå i Assens. Så kan de vel også i Sønderborg, siger gruppeformanden.