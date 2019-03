Assens Byråds forslag til Vision 2030 har været i høring. Men der er mangler i den, mener flere borgere, råd og foreninger.

Hvor er de ældre og handicappede? Sådan lyder det flere gange i de høringssvar, der er kommet til Vision 2030, som skal sætte retningen for udviklingen af Assens Kommune frem mod 2030. Vision 2030 er inddelt i fem prioriterede indsatsområder - 'det gode liv skaber vi sammen', 'vores børn og unge lykkes', 'drømmeboliger for alle', 'flere jobs og kvalificeret arbejdskraft' og som det sidste 'vi passer godt på vores natur og miljø' - men de ældre og handicappede borgere nævnes altså ikke direkte ret mange gange i løbet af visions-beskrivelsen. Og det har flere borgere, råd og foreninger bemærket. "Vi i Ældrerådet undrer os over, at I, i arbejdet med visioner for 2020-2030, ikke har nogen visioner for ældreområdet", skriver Ældrerådet, der samtidig slår fast, ældrepolitikken skal respektere og afspejle, at alle har ansvar for eget liv og ret til selvbestemmelse i forlængelse af værdighedspolitikken.

Vision 2030 Arbejdet med Vision 2030 begyndte i starten af 2018, da det nye byråd trådte sammen. Den nye vision skal erstatte den tidligere, der løb til netop 2018.



I den nye vision bliver de strategiske tanker og visioner slået sammen med planstrategien. En planstrategi har fokus på infrastruktur, erhverv og boligudstykning, mens en vision er bredere og indeholder områder som sundhed, livskvalitet, uddannelse og økonomi.



De to bliver så kombineret i Vision 2030, så de to elementer flugter.



Byrådet skal på mødet onsdag aften vedtage Vision 2030.

Også del af kommunen Finn Jørgensen skriver på vegne af Rørup Sogneforening: "Der mangler dog, efter vores opfattelse, et væsentlig punkt. Det er en af Kommunens kerneopgaver, nemlig ældreområdet. Vi havde gerne set dette område beskrevet, dels bliver der flere i denne aldersgruppe, og de udgør en stadig større procent del af kommunens indbyggere." Rørup Lokalråd har gjort samme observation: "Hvor er fokus på den modne befolkning, vi ser ingen tanker om folk fra 60 år og opefter, og da slet ikke de svage i samfundet, nemlig de syge og ældre samt hele handicapområdet." Handicaprådet konstaterer, at handicappede mangler i visionen: "De handicappede er også en del af Assens Kommune og må også tænkes ind i visionen."

Tekstforslag I flere af høringssvarene kommer der også forslag til, hvordan ældre og handicappede kunne få fokus. Bjarne Toft Olsen har listet fire forslag op: "Seniorer er i vores kommune en ressource, som inddrages i videst muligt omfang. Seniorer deltager i og etablerer fællesskaber til gavn for egen og andres livskvalitet. Frivilligt arbejde udføres ofte af seniorer, og det anerkendes og understøttes. Seniorbofællesskaber er en del at visionen for drømmeboligen", skriver han således, mens Lene Damgaard Rasmussen foreslår følgende formulering: "I 2030 kan alle ældre og handicappede ubesværet komme omkring i kommunen og deltage i kulturelle og sociale arrangementer efter lyst og interesse. Der vil være et passende antal ældrevenlige boliger, plejehjems- og aflastningspladser. De ansatte i hjemmeplejen har tid til at udføre en værdig og omsorgsfuld pleje til glæde for borgerne og dem selv, så lysten og glæden ved arbejdet forbliver intakt. Der er en tryg og omsorgsfuld terminal pleje i samarbejde med personale, pårørende og evt. vågekoner."

Fokus på uddannelse I en kommentar til høringssvarene skriver administrationen, at der fra starten har været politisk fokus på ikke at lave konkrete afsnit til forskellige målgrupper. Administrationen skriver: "I visionsforslaget er der lagt op til, at alle generationer er vigtige. Dette understreges i visionsteksten: 'Vi skaber trivsel og sundhed – både for barnet, den unge, den voksne og den ældre.'" Økonomiudvalget, der er styregruppe på arbejdet med Vision 2030, har på baggrund af det og høringssvarene lavet tilføjelser i visionsteksten, hvor det understreges, at visionen er for alle i Assens Kommune. I Vision 2030 er der et afsnit om børn og unge, men det skyldes, at der i det afsnit er fokus på dannelse og uddannelse, forklarer administrationen og gør opmærksom på, at dialog med borgere i løbet af efteråret gjorde, at uddannelse fik en central placering i visionen.