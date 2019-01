Assens Skibsværft: - Situationen er ved at være hektisk

klokken 14.30 var vandet nået et godt stykke over kajkanten, og havde oversvømmet flere gader ved havnen.Foto: Kim Rune

Erling Pedersen, direktør ved Assens Skibsværft, fortæller, at situationen med den forhøjede vandstand er ved at være hektisk, og at der bliver arbejdet på højtryk for at holde vandmasserne væk.

- Der må ikke ske ret meget mere, så går det over. Sådan siger Erling Pedersen, direktør for Assens Skibsværft, om den nuværende vandstigning, værftet oplever ved Assens Havn. Assens Skibsværft har mange mennesker på arbejde, der arbejder på højtryk for at holde vandmasserne væk, og indtil nu holder sikringerne. Værftet er derfor, indtil videre, sluppet for en decideret oversvømmelse. - Vandstigningen skulle nå sit højeste om en halv til en hel time (klokken 15-15.30, red.), så vi er spændte og krydser fingre for, at det holder. - Det er ude på det yderste moleværk og i vores kloaksystemer, vi har problemer lige nu, men pumperne holder vandet ude, og de kan følge med indtil videre, siger Erling Pedersen. Beredskab Fyn hjælper skibsværftet med at få pumpet alt vandet væk.

- Det er voldsomt DMI har omkring klokken 14 udsendt en ny varsling om, at vandstigningen i det sydlige Lillebælt kan nå op på 1,75 meter over normal vandstand. Det lyder ikke godt i Erling Pedersens ører. - Det skal jeg lige have tjekket op på, for der blev lovet omkring 1,32 meter her til morgen. Så det er lige pludselig 30-40 centimeter mere. Og det er altså voldsomt. - Vi får problemer, hvis den når helt derop, siger direktøren. Lige nu er vandstigningen, ifølge Erling Pedersen, på omkring 1,55 meter over normal, og han har fået informationer fra Assens Havn om, at der kunne forventes en vandstigning på 1,57 meter i området omkring værftet.

Nysgerrige folk Erling Pedersen fortæller, at folk overholder afspærringerne, men at nysgerrigheden trækker i dem. - Der er folk over alt, det er helt vildt. Og bilerne kører, indtil de ikke kan køre længere. - Der har været utrolig mange mennesker forbi, så man må sige, at det har vakt deres opmærksomhed, siger han. De nysgerrige folk på havnen har dog ikke givet problemer i forhold til sikringsarbejdet omkring Assens Skibsværft, siger Erling Pedersen.