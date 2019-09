Assens Kunstråd bag projekt om bæredygtig kunst

Tommerup: "Omsorg for kloden, Økologi og Bæredygtighed".

Sådan lyder temaet bag et kunstprojekt i september med base på Naarup Savværk.

Det er tredje år i træk, at Assens Kunstråd inviterer toneangivende internationale kunstnere på et månedligt arbejdsophold i kommunen i et projekt, som kaldes Air-Assens.

Ansøgerfeltet bliver stærkere og mere omfattende. Således modtog kunstrådet i år omkring 100 ansøgninger fra kunstnere i 30 forskellige lande.

Ifølge projektleder Jørgen Svenstrup, skyldes den stigende interesse, at temaet og den grønne dagsorden bliver stadigt mere aktuel.

- Vi har i år været heldige at få to kunstnere, der skaber klimadebatterende kunst, men som samtidigt har et skarpt blik for formidlingen, hvilket stemmer godt overens med de tanker, der ligger bag projektet, siger han i en pressemeddelelse.

De to kunstnere er den tyske konceptkunstner, Baldur Burwitz, og den hollandske kunstner og kartograf, Cora Jongsma.