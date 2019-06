Assens Kommunes likviditet er kritisk lav

Kommuner med dårlig økonomi kan blive sat under administration af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hvad vil det sige?

- Har man problemer med at få enderne til at nå sammen, vil man løbende være nødt til at effektivisere og spare. I sig selv er det en meget vanskelig opgave både politisk og administrativt, især hvis man har slæbt dårlig økonomi med fra tidligere år, og jo flere gange, man er igennem den øvelse, jo vanskeligere bliver det. I den situation, hvor man ikke selv kan løse kommunens problemer, vil man på et tidspunkt blive tilbudt venlig assistance fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Kan kommunen sige nej tak til det venlige tilbud?

- Nej, det kan den ikke. Det afgørende kriterium er, hvor stor likviditet, kommunen har, altså hvor mange penge, man har liggende i kassen. Kommunen skal kunne udbetale løn til medarbejdere, sygedagpenge til borgere osv. Hvis likviditeten nærmer sig nul, kommer man teknisk set i i risiko for - hvis der var tale om en privat virksomhed - at gå konkurs. Typisk vil det være sådan, at en komme med 1000 kroner pr. indbygger i likviditet, vil man få et brev fra ministeriet om, at det kan være problematisk. Det er det gule kort. Kommer man ned på nul kroner, så er det, at man bliver sat under såkaldt administration af ministeriet. Det betyder ikke, at ministeriet vil diktere, hvad man skal gøre, men der vil sidde folk fra ministeriet med på sidelinjen og komme med gode råd og perspektiver og holde kommunen fast på, at der skal laves en realistisk genopretningsplan. Det kan siges at være det røde kort.

Assens Kommune har en disponibel likviditet på højst 316,25 kr. pr. indbygger. Er det alarmerende?

- Hvis likviditeten er så lav, ja så er det kritisk.

Kan en kommune gå konkurs, eller vil staten gå ind og betale udgifterne?

- Som en del af en genopretningsplan for kommunen kan man godt forestille sig, at staten tilbyder et lån, som så skal betales tilbage. Det kan indebære en mere alvorlig økonomisk hestekur, end den, kommunen tidligere selv har besluttet. Så borgerne skal ikke frygte, at kommunen går konkurs og at de ikke kan få udbetalt deres ydelser, men det kan meget vel have betydelige konsekvenser for det serviceniveau, kommunen kan tilbyde dem.

Hvilke konsekvenser kan det ellers få for en kommune, hvis den ikke kan få økonomien til at hænge sammen?

- Mange kommuner er pressede i disse år, og overordnet set handler det om, at der kommer flere ældre og børn, og at udgifterne til handicappede er højere. Kommunerne har en samlet serviceramme, de skal overholde, og den ligger i 2019 på omkring 250 milliarder kroner. Det er det beløb, kommunerne samlet må bruge på service. Overskrides det, risikerer kommunerne sanktioner fra staten. For den enkelte kommune er der ikke en fast serviceramme, så i princippet kan nogle kommuner derfor godt bruge mere end deres andel, hvis blot andre bruger tilsvarende mindre (Assens Kommune forventer at overskride sin andel af servicerammen med 13,7 mio. kr. i 2019, red.). I 2018 endte kommunernes serviceudgifter med at ligge lige under servicerammen.

Hvilke sanktioner risikerer kommunerne?

- Det ved man faktisk ikke helt præcist, blot at det ifølge lovgivningen kan være 'op til tre mia. kr.'. Sanktions-lovgivningen trådte i kraft i 2011, og man har endnu ikke været i en situation, hvor den skulle udmøntes.

Vurderer du, at den samlede serviceramme bliver overholdt i 2019?

- Det er umuligt at sige noget om på nuværende tidspunkt. Men kommunerne må samlet set i 2019 bruge 1,2 mia. kr. mere på service end i 2018.