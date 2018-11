Assens Kommunes helhedsindsats fremhæves i ny rapport

Assens Kommune er blandt fem kommuner, der fremhæves i en spritny rapport fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Rapporten "Økonomistyring af tværgående løsninger" handler om, hvordan udvalgte kommuner kan holde styr på økonomien i arbejde, der går på tværs af forvaltninger.

Helt konkret er det projektet "Job og Familie", som har et budget på 18 millioner kroner og løber fra 2017 til 2020 og støttes af den A. P. Møllerske Støttefond, som har sat Assens Kommune på landkortet. Projektet er en efterfølger til projekt "Hel Familie", som udløb i 2016, og formålet er at samle sagsbehandlingen for de enkelte familier, så familien ikke skal igennem flere forskellige forløb og sagsbehandlere. Et projekt, som innovationsminister Sophie Løhde blev præsenteret for, da hun i juni besøgte Assens for at få inspiration til regeringens nye sammenhængsreform.

Hos Assens Kommune er man stolt af at være nævnt i rapporten:

- Vi har godt vidst, at vi gør noget unikt i Assens, og det har andre kommuner også opdaget. Det er et stort cadeau til medarbejderne, og vi er også stolte af, at ministeren har været nede at besøge os. Uden at være nævnt ved navn er vi jo en af opdragsgiverne i den nye sammenhængsreform, siger velfærdsdirektør Henrik Juul Kjær.

Erfaringerne med projekt "Hel Familie og "Job og Familie" kan først og fremmest bruges til at jagte potentialer, hvor der er flere afdelinger involveret, især i forhold til tunge sager, siger han.

- Først og fremmest skaber det overblik om og for borgeren, fastslår Henrik Juul Kjær.