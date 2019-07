Assens Kommune støtter hurtigere internet med 1000 kroner på husstand

Assens Kommune er klar med rådgivning til dem, der vil søge Energistyrelsens Bredbåndspulje, ved et fyraftensmøde torsdag 8. august kl. 16.30-18 på Assens Rådhus.

Assens: Energistyrelsens Bredbåndspulje er åbnet og giver mulighed for at søge om midler til et bredbåndsprojekt i lokalområder med dårlig internetforbindelse.

Det er en god idé at starte arbejdet med ansøgningen i god tid, lyder det fra Assens Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen rådgiver gerne borgergrupper i arbejdet med ansøgningerne. Der er fyraftensmøde 8. august kl. 16.30-18 på rådhuset i Assens. Her kan man vejledning, til hvordan dækning i ens lokalområde kan udbedres.