Assens Kommune skifter ud på vigtig post: Henter ny chef fra nabokommunen

Assens: Det er en tung kapacitet, der tiltræder som ny økonomi- og lønchef i Assens Kommune pr. 1. oktober. Morten Bentsen tiltræder fra en stilling som stabschef for Økonomi og Løn i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det fremgår af en pressemeddelelse, som Assens Kommune netop har udsendt.

Kommunaldirektøren i Assens Kommune, Finn G. Johansen, ser frem til samarbejdet.

- Assens Kommunes økonomi er udfordret, og vi har store budgetmæssige opgaver, der skal håndteres både på den korte og den lidt længere bane. Jeg er sikker på, at vi med Morten får en særdeles kompetent, dygtig og erfaren chef, der kan træde direkte ind i stillingen og med sikker hånd kan være med til at styre økonomien, men også udfordre både politikere og administrationen i forhold til at genskabe den økonomiske balance samt styrke kommunens likvide beredskab, siger han i pressemeddelelsen.

Også Morten Bentsen ser frem til den nye udfordring.

- Jeg ser det som en spændende udfordring at få skabt balance i kommunens økonomi. Jeg vil samtidig sætte alle kræfter ind på at sikre et solidt økonomisk fundament, der kan imødegå de kommende års stigende demografiske udgiftspres, og som giver mulighed for at realisere Assens Kommunes Vision 2030, siger han i pressemeddelelsen.

Morten Bentsen erstatter Jens-Henrik Ebbesen, der går på pension.

Til Fyens Stiftstidende siger Finn G. Johansen, at Morten Bentsen blev valgt fra et åbent ansøgerfelt på ni ansøgere.