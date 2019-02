Assens Kommune skal gå forrest i kampen mod rygning

Man må i dag ikke ryge på skolerne i Assens Kommune. Men skal forbuddet udvides, så hverken lærere eller elever må forlade skolen matrikel for at ryge i skoletiden? Det er noget af det, Opgaveudvalget for sundhed kigger på. Arkivfoto: Søren E. Alwan

Flere fynske kommuner indfører røgfri skoletid på kommunens skoler. Assens vil være foregangskommune på sundhedsområdet, og et udvalg vil snart fremlægge konkrete og skarpe anbefalinger om rygning. Kommunens skoler har delte meninger.

Snart er det slut med at smutte over vejen for at ryge en cigaret i skolens pauser. Odense, Middelfart og Nordfyns Kommune indfører røgfri skoletid for kommunernes skoler 1. august i år, og det betyder, at skolens elever og lærere udover ikke at ryge på skolen heller ikke må forlade skolens matrikel i skoletiden for at ryge. I Assens Kommune er der oprettet et særligt opgaveudvalg, der skal lave anbefalinger til kommunen på sundhedsområdet. Karin Christiansen (V) er formand for "Opgaveudvalg om sundhed", og hun fortæller, at røgfri skoletid har været drøftet i udvalget. - Jeg kan fortælle, at vi snart kommer med meget konkrete og skarpe anbefalinger i forholdt til røg. Det er udvalgets holdning, at kommunen skal have en klar holdning og gå forrest, når det gælder rygning, siger Karin Christiansen. - Når vi snakker sundhed, er der ingen tvivl om, at rygning med meters længde er det parameter, der gør en kæmpe forskel. Det er Assens' vision at være foregangskommune i Region Syddanmark på sundhedsområdet, og så kommer man ikke uden om rygning, siger hun.

Karin Christiansen, der er folkeskolelærer, er byrådsmedlem for Venstre og formand for Opgaveudvalget for sundhed, der blandt andet kigger på rygepolitik. Arkivfoto: Kim Rune

Skolerne mener Assens fri- og folkeskoler har delte meninger om et eventuelt rygeforbud. På Frøbjerg-Orte Friskole oplever skoleleder Tina Blaabjerg ikke noget problem med rygning uden for skolens matrikel i skoletiden. - Hvis vi i forvejen har en kultur, hvor eleverne er på skolen i skoletiden, og de naturligvis ikke ryger på skolen, så er den kultur nok. Hvis vi havde et problem med rygning, ville vi selvfølgelig se på det, siger Tina Blaabjerg. Ebberup Skoles leder, Peder Haahr, deler Tina Blaabjergs syn på sagen. Han fortæller, at han selv lige er holdt op med at ryge, men at han ikke går ind for et forbud. Andre skoler, der heller ikke oplever problemer med rygning i skoletiden, vil alligevel sætte pris på et rygeforbud fra kommunen. - Jeg er glad for alle initiativer, der bliver taget for at stoppe rygning, fordi det er sundhedsskadeligt. Det er dejligt, hvis initiativet kommer fra kommunen, fordi det er så følsomt. Rygeloven i 2012 var en gave sendt fra himlen. Vi fedtede alle rundt og skulle forholde os til specielle rygerum og regler, så det var en kæmpe hjælp, at beslutningen blev taget for os, siger Kirsten Møller, der er skoleleder på Tommerup Skole. - Jeg synes ikke, at skolers beslutninger skal decentraliseres, siger Thomas Lykkegaard Pedersen, der er skoleleder på Vissenbjerg Skole. - Men rygning er et vigtigt sundhedspolitisk område. Lige nøjagtigt rygning kan være følsomt at arbejde med ude på skolen. Som leder ville det være rart at have noget at læne sig op ad, siger han.

For dyrt at lade være Institut for Sundhedsvæsen har beregnet, at en kommune vil have direkte årlige omkostninger på næsten 14 millioner kroner forårsaget af rygning - hvis kommunen har 30.000 indbyggere. Assens Kommune har over 41.000 indbyggere. Opgaveudvalg for sundhed fremlægger sine anbefalinger til kommunen 27. marts. Karin Christiansen er ikke bekymret for, at et eventuelt rygeforbud på skoler i skoletiden vil skabe modstand. - For tiden ser vi, at mange skoler og arbejdspladser bliver røgfri. Jeg fornemmer, at der i bund og grund ikke er den store modstand. Både medarbejdere og de unge kan se fornuften i det. På Tietgenskolen i Odense hører vi, at selv unge rygere oplever, at røgfri skoletid er positivt for fællesskabet og betyder, at de ryger mindre, siger hun. - Vi kan ikke blive ved med at behandle os ud af problemerne. Vi skal fokusere på den forebyggende indsats - ellers har vi ikke økonomien til det, siger Karin Christiansen.