I Skydebjerg blev udbyttet et teleskop af mærket Kite, et spejlreflekskamera og smykker, mens der blev stjålet 300 kroner i mønter fra to vaskemaskiner i en vaskekælder i en ejendom på Nørre Allé i Assens. Maskinerne blev brækket op med en skruetrækker.

Ved et andet indbrud i Vissenbjerg, i en villa på Poppelvej i Vissenbjerg, er det endnu ikke gjort op, hvad de tog med sig, men tyvene har været rundt i hele huset for at lede efter tyvekoster.

Lastbiler tømt for diesel

Derimod er det sikkert, hvad der blev stjålet fra et drivhus på Højbjergvej ved Køng. Herfra forsvandt tyve nemlig med en Schäfer minilæsser og diverse værktøj, der lå i en container, der blev brudt op. Desuden blev et ukendt antal lastbiler tømt for dieselolie.

Tyvene havde også held til at slippe væk med en del fra en villa på Strandgade i Haarby. Efter at have aflistet en rude og knust en anden kom de nemlig ind i huset og stjal tre fladskærms-tv, et nyt køleskab fra Ikea og flere køkkenelementer fra Ikea.

Andetsteds i Haarby blev det ved forsøget, da ukendte gerningsmænd med et koben uden held prøvede at bryde døren til en grillbar på Kildevej op.

Øl, sodavand og slik blev udbyttet, da en eller flere gerningsmænd lykkedes med at bryde ind i et cafeteria på Fuglekildevej Verninge. Her blev en rude knust med en flise.