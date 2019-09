Assens Kommune får en økonomisk håndrækning til et pilotprojekt, som skal beskytte Assens mod oversvømmelse og samtidig skabe nye rekreative muligheder ved Assens Næs.

Assens: Et klitlandskab ved Assens Næs, som skal beskytte kystbyen mod oversvømmelser, kan måske blive en realitet. Realdania har tildelt Assens Kommune 500.000 kroner til pilotprojektet, som vil koste i alt en million kroner.

Projektet har fået titlen 'Langtidsholdbar byudvikling i vandkanten' og indebærer ifølge projektbeskrivelsen en blød og landskabelig kystsikring, frem for en tidligere planlagt digeløsning. Området vil, ud over at beskytte Assens mod oversvømmelse, give flere rekreative muligheder i vandkanten.

I alt otte danske byer har fået støtte af 'Byerne og det stigende havvand', som er et partnerskab mellem Realdania, Miljø- og Fødevareministeriet og Kystdirektoratet. Der er uddelt i alt 6,75 millioner kroner, og der vil senere blive flere muligheder for at søge støtte.

Kommunerne skal selv finansiere mindst 50 procent af deres projekt.

- Vi skal handle i tide, så vi også i fremtiden trygt kan bo og arbejde i vores kystbyer. Derfor hjælper vi nu sammen med Realdania en række kommuner med at finde nye og bedre svar på de udfordringer, vi ser som følge af klimaforandringerne og det stigende havvand. Det stiller nye krav til byudvikling og planlægning. Det er syv visionære og spændende projekter, der nu får starthjælp, fortæller miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.