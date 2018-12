Assens: Kun to kommuner i Danmark kan klare at behandle en byggesag på 17 dage, ikke opkræve gebyr for sagsbehandlingen og ingen klage få - og Assens Kommune er den ene, mens Thisted Kommune er den anden. Det københavnske softwarefirma DinGeo har lavet en samlet rangordning af landets 98 kommunernes byggesagsbehandling. Dette er baseret på objektive og målbare kriterier som netop sagsbehandlingstid, pris og antal klager i forhold til behandlede sager. På en delt sidste plads ligger i øvrigt de to hovedstadskommuner, København og Frederiksberg. Med til prisen skal det dog tilføjes, at Assens fra 2019 vil begynde at opkræve sagsbehandlingsgebyr. /exp