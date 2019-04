Tidligere børnehavestart, nedlæggelse af læseklasse og overvægtsklinik for børn, kortere åbningstid i daginstitutioner og rammebesparelser på skoler og institutioner. Det er blot nogle af 22 forslag til besparelser på børn, unge og fritid, som er sendt i høring frem til 1. maj.

Efter høringsfasen skal politikerne i udvalget for Uddannelse, Børn og Familie pege på besparelser for i alt 14,7 millioner i det 19 millioner store katalog.

Flere af de 22 forslag er i tidligere sparerunder blevet afvist af samme udvalg. Eksempelvis et forslag om, at børn skal starte i børnehave allerede, når de er to år og ni måneder gamle. I 2018 valgte man i stedet at sætte alderen for børnehavestart ned fra tre år til to år og 11 måneder.

- Det er svært at forestille sig, at vi kan fjerne yderligere 14,7 millioner fra området. I store træk har vi set en del af forslagene før, men det bliver de ikke mere acceptable af, siger Mogens Mulle Johansen (SF), som er formand for udvalget for Uddannelse, Børn og Familie.

- Vi kan håbe, at ingen eller meget få af forslagene vil komme i spil, siger han.

Det er, som udvalgsformanden nævner, ikke sikkert, at nogen af besparelserne bliver gennemført, da der er tale om et såkaldt råderumskatalog, som kan tages i brug i budgetforhandlinger senere på året.

- Det er den økonomiske forbandethed, vi lever under, indtil vi får en udligningsreform. Det er et spørgsmål om, at Danmark er kommet i ubalance, og man er ved at skabe en række b-kommuner, siger Mogens Mulle Johansen.