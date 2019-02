Assens: Han har spillet med Dylan og Meatloaf, og nu kommer han til Tobaksgaarden

Assens: Hvad får en mand på over 70 år, som har spillet rythm'n'blues siden han var 13 år, og som har skrevet sange, der har solgt millioner i Amerika og England, som har tjent nok til at sætte sig tilbage og nyde sit otium til at fortsætte med at spille koncerter?

Sådan lyder spørgsmålet i en pressemeddelelse om den forestående musikbegivenhed i Assens, når Billy Cross Band besøger Tobaksgaarden for at give koncert lørdag 9. februar kl. 21.

Svaret er spilleglæde. Det, og professionalisme, har nemlig været kodeordet for Billy Cross, siden han kom til Danmark i 1979.

