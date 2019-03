Assens: 34-årig kvinde er ny næstformand i partiforening

Assens: Helt nye kræfter kom til i toppen hos SF Assens, idet den 34-årige Jeanette Sandberg Sørensen blev valgt som næstformand på foreningens generalforsamling.

Det oplyser SF Assens i en pressemeddelelse.

Jeanette Sandberg Sørensen har tidligere siddet i Odense Byråd for SF og er fuldmægtig i Socialstyrelsen, uddannet i statskundskab, gift og mor til tre børn.

Poul Erik Kristiansen, der tillige er bestyrelsesformand for Assens Forsyning A/S, blev genvalgt som formand for SF Assens.

Mogens Mulle Johansen, byrådsmedlem i Assens Kommune, blev genvalgt som kasserer.

Flemming Risskov Jørgensen, byrådsmedlem i Assens Kommune og gymnasielærer, og Hans Glæsel, pensionist og tidligere lærer, blev begge genvalgt til bestyrelsen.

SF i Assens ser sig som et økonomisk ansvarligt parti og "røde stemmer, der arbejder", og de svage gruppers tillidsrepræsentant ved forhandlingsbordet, uanset hvor svært det økonomisk ser ud for Assens Kommune, sagde Poul Erik Kristiansen efter generalforsamlingen.