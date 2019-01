Asseneser til Rally Monte Carlo for tredje gang: - Jeg tror, vi kan klare os godt

Lars Hindsgaul og Arne Pagh har to gange tidligere deltaget i Rally Monte Carlo Historique. Nu er de klar til tredje omgang og håber på, at holdet kan komme i top 20.

- Løbet er historisk. Det er det længste og hårdeste løb for biler i deres aldersgruppe, så hele atmosfæren omkring løbet er noget, alle burde opleve, hvis de har interessen, sagde Lars Hindsgaul fra Assens, imens han stod foran sin skinnende røde Fiat 128 Coupé, der skal bringe ham og makker Arne Pagh sikkert igennem løbet for tredje år i træk.

De mange assenesere var samlet for at sende syv biler og deres chauffører godt afsted, inden de snart begiver sig sydpå til årets Rally Monte Carlo Historique.

Rally Monte Carlo Historique, der er den 22. udgave af løbet blev første gang kørt i 1998.Løbet er et pålidelighedsløb. Der krav om, at deltagere skal overholde en gennemsnitsfart på under 50 km/t, hvilket kan være svært, fordi store dele af løbet blive kørt på smalle bjergveje i Frankrig. Igennem hele løbet skal bilerne ramme bestemte tidskontroller på sekundet. Hvis man er bare ét sekund for tidligt eller sent, udløser det strafpoint. Bilen med færrest strafpoint, når alle er i mål, vinder. I år deltager der omkring 325 biler med to personer i hver bil. I 2002 vandt det danske ægtepar Otte Kristensen og Britta Kruse løbet. Otte Kristensen deltager også i år, men denne gang med sin søn Kenneth Simonsen som makker. Der deltager kørere fra overalt i verden. De fleste er fra Europa, men der er også eksempelvis japanske og argentinske hold med, der sejler deres biler til Europa. I år deltager 7 danske hold ved Rally Monte Carlo.

Fællesskab med forskellige præferencer

Sidste år stilede Lars Hindsgaul og Arne Pagh efter en top 20 placering blandt de godt 325 biler, der stiller til start, men en uheldig placering i feltet gjorde, at et ellers godt løb blev kørt i sænk, og holdet måtte nøjes med en 128. plads.

- Vi er egentlig meget glade for vores præstation sidste år. Vi kørte et rigtig godt løb fra start til slut, men nogle omstændigheder udenfor vores kontrol gjorde, at vi fik en masse strafpoint i slutningen af løbet. Sådan er det nogle gange, og det er en del af løbet, men i år håber vi, det ender bedre, sagde Lars Hindsgaul.

De syv deltagende danske biler ved løbet kører alle for Team Fynske Bank Danmark, og det er et unikt fællesskab, de har skabt.

- Vi kører selvfølgelig mod hinanden i løbet, men vi er stadig et hold, og vi hjælper og støtter hinanden, og vi har lavet meget af ruteforberedelserne i fællesskab. Så vidt jeg ved, er det meget unikt ved Rally Monte Carlo Historique, og jeg tror ikke der er andre lande, der har skabt sådan et fællesskab, sagde Lars Hindsgaul.

Når løbet bliver sat i gang, kører bilerne afsted med ét minut imellem dem. Lars Hindsgaul og Arne kører afsted som nummer 259 ud af 32, hvilket passer de to herrer helt fint.

- Vi er begge B-mennesker, der gerne vil have lidt ekstra tid om morgenen. Vi kan godt lide, at køre efter andre har tørret banen en smule ud og været igennem den værste sne. Til gengæld betyder det, at vi kommer til at køre mere i mørke end nogle af de andre, og ting som tåge kan være svært af forudse, så det er en individuel smagssag for hvert hold, hvad man foretrækker, forklarer Lars Hindsgaul.

Rally Monte Carlo Historique køres i år fra 30. januar til 6. februar.