Assen Kommune mangler 183 frivillige førstehjælpere

Assen: Når en person rammes af hjertestop har minutter og sekunder stor betydning. Danmark Redder Liv er et frivilligt initiativ, som skal sikre, at personer med hjertestop får hurtig hjælp fra frivillige, når der skal ydes livreddende førstehjælp.

I Assens Kommune mangler man lige nu 183 frivillige førstehjælpere, derfor opfordre Danmark Redder Liv til, at der i samarbejde med kommune, lokalråd, borgerforeninger og frivillig sættes initiativer i gang, som kan sikre et højt førstehjælpsberedskab.

Allerede nu bliver førstehjælperne i Danmark Redder Liv i gennemsnit flere gange dagligt kaldt ud til hjertestop i regionen. Eksempelvis blev frivillige i regionen kaldt ud til 108 hjertestop i marts 2019.

Da det er afgørende, at der ydes livreddende førstehjælp inden for de første 5-6 minutter efter et hjertestop, anslår Danmark Redder Liv, at hver kommune har brug for minimum 250 frivillige førstehjælpere, og alle kan melde sig som frivillig.