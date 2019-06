Arrangører melder klar til Mjølnermaraton i Assens

Assens: Mjølnermaraton finder i år sted lørdag 29. juni.

Det er muligt for alle at deltage, for løbet foregår på en fem kilometer rundstrækning, så det er muligt at gå eller løbe ligeså mange omgange, man kan mellem kl. 10-15.

Løbet sættes i gang ved Assens Stadion, Stadionvej, på forskellige tider i løbet af dagen, således at de, der løber længst starter kl. 10 og de, der blot vil løbe fem kilometer starter kl. 12. Hvis man vil gå en eller flere omgange, vælger man selv sit starttidspunkt. Tidtagningen er efter canonball-princippet, det vil sige, at man selv er ansvarlig for sin løbstid, men der er et ur til rådighed ved målet.

"Planlægningen har stået på i et godt stykke tid, så nu mangler vi de sidste detaljer - og en masse løbere", udtaler Helle Klenum, der er med i planlægningsgruppen hos Multimotion Assens, i en presseskrivelse.

Tilmeldingen foregår via Multimotions hjemmeside under events senest onsdag 26. juni. Det er dog muligt at eftertilmelde sig på dagen også.