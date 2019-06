Arla Madlejr: Helnæs er det helt rigtige sted

Helnæs: Den tidligere højskole på Helnæs var - og er - det helt rigtige sted at lave en lejrskole med fokus på mad, sundhed, natur og bæredygtighed.

Sådan siger Sanne Vinther, direktør i Arla Fonden, som i september 2014 slog dørene op til den første udgave af Madlejr. Siden har 7500 skoleelever tilbragt en uge på Helnæs, hvor de har lært om mad, lavet mad og spist mad.

- Da vi begyndte at tænke tankerne om en madlejr, og vi opdagede den tidligere højskole, kunne vi se værdierne i skønheden i området og roen. Der sker noget, når man kører over dæmningen. Så efterlader man hverdagen tilbage, og eleverne bliver mere åbne. De får ro til at mærke efter og se skønheden i naturen her, siger Sanne Vinther, der slår fast, at samarbejdet med de lokale på Helnæs fra starten har været godt.

- De var meget positive om både vores sag og det, at vi flyttede ind i det, der lidt er øens varetegn; højskolen, som i mange år var meget betydningsfuld for Helnæs.

- Hvis vi har brug for en hjælpende hånd, står de klar. Vi har nogle, der kigger til hønsene, når vi ikke er her, og vi har et stærkt samarbejde med Peter Hansen, der er landmand og vores nabo. Stort set alle klasser tager imod tilbuddet om at besøge hans gård. Det giver os mulighed for at vise endnu en råvare fra jord til bord, siger Sanne Vinther.

Som tak for det gode samarbejde inviterer madlejren øens beboere til spisning.

- Vi har en holdning til, at vi ikke ønsker at være en lukket klub, der er landet på en ø. Vi vil også gerne være til gavn for øen.