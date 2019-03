Arenaen vil have sport

Assens: Fortnite, Counterstrike og fodbold.

Computerspil vinder mere og mere indpas og bliver mere og mere professionaliserede. Og nu hopper Arena Assens med på bølgen.

I arena-regi vil man nemlig skabe rammerne for, at der bliver etableret en klub for esport i Assens, hvor unge kan blive bedre til ikke bare at spille computerspil, men også de andre ting, som følger med; eksempelvis strategi og fysisk træning for at forbedre koncentrationen og koordinationen

Derfor er Arena Assens vært ved et møde, hvor interesserede kan høre mere om ideerne og selv bidrage. Mødet finder sted i Arena Assens tirsdag 26. marts klokken 18.30.

Tilmelding skal ske til Jane Jensen på mail jane@arena-assens.dk.