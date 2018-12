April i billeder: Et spring ud i foråret

Fotograf Kim Rune har samlet nogle af de bedste og vigtigste billeder fra 2018. Her kan du se pletskuddene fra april.

Så blev det igen øko-dag, og på Verningelund betød det, at køerne atter blev lukket ud på græs for første gang i 2018. Lige inden de blev lukket ud, fik de besøgende mulighed for lidt nærkontakt med dyrerne. Foto: Kim Rune