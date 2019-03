Ankestyrelsen vil måske føre tilsyn: Er rengøring hver femte uge lovligt?

Ved byrådsmødet i Assens onsdag aften kom det frem, at Ankestyrelsen skal vurdere, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag mod Assens Kommune på grund af et større antal klagesager om rengøring hver femte uge, ingen gulvvask og ændrede kvalitetsstandarder.

Ankestyrelsen, der er instansen, der fører tilsyn med de danske kommuner, har bedt Assens Kommune om blandt andet at redegøre for lovligheden af den kvalitetsstandard for praktisk og personlig hjælp, som et flertal i byrådet vedtog den 30. januar i år. Vedtagelsen betød, at de ældre borgere kun fik rengøring hver femte uge og ingen gulvvask. De to ting blev dog rullet tilbage ved onsdag aftens byrådsmøde i Assens, og de ældre borgere kan derfor fra 1. april se frem til rengøring hver tredje uge og gulvvask, som de indtil efterårets store besparelser har været vant til. Ankestyrelsen har sendt brevet til Assens Kommune den 22. februar, og styrelsens brev er derfor skrevet ud fra, at borgerne får rengøring hver femte uge og ingen gulvvask. Styrelsen beder kommunen om at redegøre for lovligheden af kvalitetsstandarden på baggrund af et større antal konkrete klager, der i øjeblikket behandles i Ankestyrelsen.

Frikender sig selv På mødet onsdag aften skulle byrådsmedlemmerne tage stilling til, hvilket svar der skulle gives til Ankestyrelsen. Et flertal bestående af V, B, SF og C godkendte dagsordenens fremlagte svar, hvor Assens Kommune frikender sig selv ved blandt andet at konkludere, at kvalitetsstandarden med rengøring hver femte uge og ingen gulvvask er fuldt ud lovlig. Det svar er et mindretal (S, DF og Ø) dog ikke enig i. De tre partier har derfor lavet deres eget forslag til et svar til styrelsen, hvor de understreger, at standarden er uværdig. Flertallet godkendte dog det fremlagte svar til Ankestyrelsen.