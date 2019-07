Anja skal leve i en autocamper: Sælger stort set alt, hvad hun ejer

Orte: Det lejede hus på Orte Vejsmark 19, hvor Anja Robanke har boet i et halvt års tid, er sagt op.

De kæreste ejendele, dem der er knyttet følelser til - blandt andet billeder, et gevir fra et rensdyr, juleklokken, der bliver hentet frem hver jul, og skuffen, som hendes maskinsnedker-bror har lavet til hende - er pakket ned og bliver opmagasineret hos hendes forældre, mens hun er på rejse.

Resten - det, der ikke allerede er afsat - sælger hun på et loppemarked lørdag 27. juli klokken 10-17.

Det gør hun ikke kun, fordi hun har besluttet sig for, at autocamperen Bumle, skal være hendes rullende hjem og arbejdsplads på ubestemt tid, men også fordi hun er optaget af den minimalistiske tankegang - at man kan klare sig med langt færre ting og mindre mængder af tøj, end vi normalt omgiver os med.

- Vi har som regel skuffen fuld af køkkengrej, men det er altid de samme få redskaber, vi bruger, siger Anja Robanke, der også sælger det meste af sin garderobe, men dog ikke vil afvise, at hun igen vil købe en kjole af og til.

Til gengæld kan hun ikke forestille sig, at hun, hvis og når hun engang igen skal have fast grund under fødderne, igen kommer til at bo på 80 kvadratmeter plus 12 kvadratmeter skur "fyldt med lort", som hun har gjort i huset i Orte.

- Om 10 år flytter jeg ind i et af de der tiny-houses på 20-30 kvadratmeter, hvor tingene har flere funktioner, forudser hun.