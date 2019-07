Anja sælger alt og rejser ud: - Jeg vil mærke, at jeg lever

Eller om at en kunde dirigerer hende et andet sted hen. For det er ikke ferie, Anja Robanke skal på.

Det er blot et spørgsmål om at dreje til højre eller venstre.

I fremtiden, ja. For eventyret har ikke nogen kendt slutdato. Eneste plan, Anja Robanke har, er at sætte kursen sydpå gennem Tyskland til Schweiz og Østrig, før hun tager et smut hjem til Danmark på juleferie. Til vinter står der Spanien på programmet, men det kan også blive en helt anden rute.

Orte: 25. august begynder et helt nyt liv for Anja Robanke.

Mit firma i Schweiz fik betalingsproblemer, og jeg kom på dagpenge, men efter 14 dage fik jeg ideen om at blive selvstændig og kombinere mit arbejde med lysten til at rejse - på ubestemt tid. Kun mangel på kunder kan bremse det, siger Anja Robanke.

- Da jeg på et tidspunkt følte mig lidt låst af mit kontor i Odense, sagde min chef: 'så tag da ud og rejs'. Først var jeg en uge på Island. Jeg blev fascineret af landet, og så blev det til sammenlagt et halvt år på to år, hvor jeg også boede hos familier, fortæller Anja Robanke, der med erfaringerne fra Island ved lidt om, hvad det er, hun kaster sig ud i.

- Jeg har set Europa med barneøjne. Nu glæder jeg mig til at opleve Alperne med en voksens øjne, se udsigterne og at mærke vinden i håret, siger Anja Robanke.

Hun er dog indstillet på, at arbejdet nok kommer til at tage en del mere af hendes tid, men meningen er, at der også skal være tid til at opleve de steder, hun kommer frem.

- Med 25 timers arbejde om ugen, kan jeg få det til at løbe rundt, så har jeg også tid til alt det, jeg også kan lide - at blogge og lægge stories på Instagram, siger Anja Robanke.

Anja Robanke regner med, at grafiske opgaver bliver det primære, men vil også gerne have fotoopgaver og håber for eksempel på samarbejde med rejsebureaer og -magasiner.

- Jeg kan bare ringe

Hun tager imod os i Bumle, der stort set er klar til afrejse. På bordet står den lille gaskoger, som hun både kan koge vand til varme drikke og lave mad på.

Der mangler lige de solceller på taget, der skal gøre hende selvforsynende med elektricitet og et nyt ovenlysvindue, da det gamle har vist sig at være utæt.

- Hvad er det, der driver dig?

- Jeg vil mærke, at jeg lever. Lysten til at opleve, være nysgerrig og lysten til at dele (på forskellige blogs, red.). Mine historier bliver også ærlige, går det skidt, får folk det også at vide. Jeg savnede at rejse. Hvis jeg skulle være selvstændig, have hus, bil og pensionsordning, så skal der mange penge til, når jeg også gerne vil rejse. Jeg havde forestillet mig at skulle rejse som pensionist, så det er en drøm, der går i opfyldelse. Vi danskere er tryghedsnarkomaner, men der er mange udlændinge, der gør det, jeg gør. Jeg kan godt lide at have en base, nu er det bare Bumle, der bliver min base.

- Hvad siger familie og venner til det?

- De fleste siger, det er fedt. Min far synes, han har verdens sejeste datter. Jeg er jo ikke væk. Jeg kan tage telefonen og ringe til dem, og jeg kører hjem på ferie. Min lillebror og svigerinde kommer også og besøger mig hver for sig, for de vil ikke det samme. Han vil med til Estland, Letland og Litauen, hun vil med til Skotland. Jeg har også en veninde, der bare vil have nogle drinks, fortæller Anja Robanke, der ikke er bange for ensomhed.

- Jeg bliver aldrig ensom. Jeg kommer til at campere på gratis camps, hvor jeg også møder andre. For eksempel skal jeg et sted i varmen til vinter mødes med Birthe, som jeg har mødt i en campinggruppe, ellers tager jeg bare telefonen. Det er jo ligesom at være rejsemontør, som min far var.