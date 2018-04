Anette Hyldegård Nielsen vil gerne i kontakt med en person, der har interesse i at eje et maleri af den nu afdøde kunstmaler Aksel Thuesen fra Assens.

- Jeg vil gerne give maleriet væk til en person, der måske har et personligt forhold til motivet eller maleren Aksel Thuesen. Jeg leder efter en person, der virkelig vil sætte pris på maleriet, siger Anette Hyldegård Nielsen, der bor i Sædding/Guldager lidt nordvest for Esbjerg.

En af dem, der ejede et maleri af Aksel Thuesen, var Helga Hyldegård Nielsen fra Vestjylland. Hun døde for nylig, og da hendes datter Anette Hyldegård Nielsen skulle rydde op efter sin mor på plejehjemmet Landlyst i Tarp mellem Varde og Esbjerg, dukkede Aksel Thuesens-maleriet frem fra gemmerne.

Assens: Kunstmaleren Aksel Thuesen fra Assens døde for et år siden, 96 år gammel. Aksel Thuesen var aktiv ved staffeliet næsten lige til det sidste, selv om hans syn var stærkt nedsat, og hans kendte og karakteristiske naturbilleder hænger stadig i mange hjem i by og egn.

Hun fortæller, at hendes mor Helga i sin tid blev gift med Anders Peter Jensen. Han var bror til Agnes Fabricius, der boede på Nordre Havnevej 6 sammen med sin mand Hans Fabricius, som var ikke flere år var skibsfører ved færgeselskabet A/S Lillebelts-Overfarten mellem Assens og Årøsund. Hans fabricius døde i 2005.

- Aksel Thuesen malede billedet til min onkel og faster som en bestillingsopgave for Agnes og Hans Fabricius, fortæller Anette Hyldegård Nielsen, der arbejdede som bogholder for Jydske Vestkysten i godt 40 år, inden hun gik på pension. For fire år siden fik hun tildelt Den kongelige belønningsmedalje af dronningen for sin livslange arbejdsindsats i Syddanske Medier A/S.

Hvis man er interesseret i maleriet fra Mariendalsstranden, skal man ringe til Anette Hyldegård Nielsen på telefon 5053 9094.