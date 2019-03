Stakkevis af tal og grafer fylder René Feodors bord og liv. Men nu har han skrevet en bog med det formål at få flere til at læse højt for børn. Det har nemlig konsekvenser at lade være.

Glamsbjerg: Det skal egentligt handle om en højtlæsningsbog. Og ganske vist ligger der en bog i stærke orange farver på bordet med illustrationer af både et cirkus, et skib, en løve og fire børn samt forfatterens navn 'René Feodor' - den samme forfatter, som ganske vist også sidder ved bordet.

Her kan vi hive en af René Feodors analyser ind: 86 procent svarer, at det betyder noget for lysten til at læse højt, at de selv synes, historien er god.

Det hele begyndte en sommer, da Renés niece og to nevøer skulle på ferie hos ham. Han ville planlægge en ferie uden for meget mobileri, og han ville læse højt for dem. Men blandt de lange rækker med børnebøger på kryds og tværs, fandt han ikke én historie, han selv synes ville være sjov at læse højt.

For fremtiden

- En sommerdag havde jeg et møde i Ikast, og på vej derhen lyttede jeg til P3, hvor en ekspert fortalte, at børn ikke bliver mindre sociale af at bruge sociale medier, de flytter blot den sociale arena et andet sted hen. Ekspertens store bekymring gik i stedet på, at børn i dag er udstyret med en forlystelsespark i form af mobilen, der har åbent 24/7. Børnene får dårlig samvittighed over at sove, for så går de glip, fortæller René Feodor.

- Min store bekymring handler om, at samfundet har brug for mennesker, der er gode til sprog. Vi skal være mere kreative og udvikle mere i fremtiden, men hvis vi ikke kan tale om det - hvordan skal vi så lykkedes med det?

Endnu en analyse: Hvis barnet har fået læst højt den seneste uge er der 70 procent sandsynlighed for, at det selv har læst en bog. Hvis ikke, er der 60 procent sandsynlighed for, at barnet selv har læst en bog.

- Ja, jeg har selv lavet analyserne. Det kan jeg ikke lade være med, siger René Feodor.