Alzheimerforeningen mangler indsamlere til landsindsamlingen 21. september

Assens: Lørdag 21. september går Alzheimerforeningen på gaden med sin landsindsamling under overskriften "Husk mig" til fordel for omkring 89.000 mennesker, der lever med en alvorlig demenssygdom. Rundt om i hele landet vil frivillige ildsjæle være på gaden for at samle ind, men der er brug for indsamlere i Assens.

"Demens rammer hårdt. Men der er håb, for det er muligt at leve et godt liv med demens - det kræver blot den rette støtte og forståelse. Med pengene fra landsindsamlingen er vi med til at sikre, at mennesker med demens og deres pårørende får den støtte og rådgivning i hverdagen, der kan gøre livet med demens bedre", fortæller direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen i en pressemeddelelse. /exp