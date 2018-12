Tommerup: For Tommerup HK er det næsten lige så sikkert, at der står Snecup i kalenderen i dagene mellem jul og nytår, som det er juleaften 24. december. Det kræver frivillige hænder i stor stil, når alle opgaver lige fra dommerbordsvagter over madlavning til transport skal løses, så heller ikke herrernes førstehold føler sig for "fint" til at bidrage.

- Selvfølgelig er vi også med. Vi er en del af klubben, og et er en del af det at spille for Tommerup HK, siger førsteholdet målmand Mikkel Vind. Herrespillerne byder ind med dommerbordsvagter.

I alt 100 frivillige giver noget af deres tid i forbindelse med den traditionsrige cup.

Snecup er både en del af klubbens fortælling og vigtig for økonomien. Mange af de deltagende klubber har det også som en fast del af deres kalender.

Sne Cup afvikles 28.-29. december for U12 og U14 og 30. december for U10. /liw